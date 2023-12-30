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В России ответили на слова Байдена об угрозах для НАТО из-за Украины

Депутат Чепа считает, что РФ ведет оборонительную тактику по отношению к НАТО

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Evelyn Hockstein/Reuters

Российская сторона ведет оборонительную тактику по отношению к НАТО, угроз для альянса со стороны РФ никогда не существовало. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что страны НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за украинского конфликта.

Он назвал заявления, подобные тем, что сделал Байден, манипуляциями для того, чтобы «разделить ответственность перед Украиной и выделить средства для нее».

«Очередные пугалки, очередные выдумки только для того, чтобы оправдать свои действия», — сказал Чепа.

При этом депутат признал, что экономические угрозы для Североатлантического альянса действительно есть.

«Многие политики понимают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к экономическим проблемам стран — членов НАТО. Вслед за этим могут последовать политические проблемы», — подытожил Чепа.

До этого Джо Байден заявлял, что обстрелы Украины влияют на безопасность Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также дальнейшие трансатлантические отношения.

Ранее в Киеве сообщили об отсутствии денег на мобилизацию на Украине.

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