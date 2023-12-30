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Трамп считает Байдена мошенником и негодяем

Трамп не может поверить, что Байден будет баллотироваться на пост президента

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Fox News

Экс-президент США Дональд Трамп считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей. Об этом Трамп заявил в интервью изданию Breitbart News.

«Он мошенник. Он негодяй. Он плохой парень <…> Парень не может говорить. Парень не может связать два предложения. Так что я думаю вот что: я не могу поверить, что он станет кандидатом. Я надеюсь, что он будет. Но я не могу поверить, что он станет номинантом», — заявил Трамп.

Экс-президент США также вновь обратил свое внимание на то, что Байден «не может говорить» и «не может связать два предложения».

До этого сообщалось, что американские выборы в 2024 году могут стать «самыми отвратительными в истории США», поскольку Трамп, скорее всего, в следующем году представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны «преступной семьи» Байдена.

Ранее Трампу пообещали помилование после выборов.

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