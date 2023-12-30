Небензя назвал украинские средства ПВО причиной гибели мирных жителей

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что если бы украинские средства противовоздушной обороны не были размещены в жилых кварталах, обошлось бы без жертв среди гражданских лиц при массированном российском обстреле 29 декабря. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Таким образом дипломат ответил на обвинения в адрес Москвы на заседании Совета Безопасности ООН.

«Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО, трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы», — объявил Небензя.

По словам Небензи, украинские военные размещают ПВО в жилых кварталах в нарушении международного гуманитарного права, а потом распространяют видеоролики, на которых российские ракеты и беспилотные летательные аппараты попадают по объектам военной инфраструктуры и складам вооружений, ракеты украинской ПВО при этом, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что столько целей одновременно на мониторе еще не было.

В министерстве обороны России подчеркнули, что целями удара были объекты военно-промышленного-комплекса, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных, и все они были поражены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН назвали воздушный удар по Украине сильнейшим с начала СВО.