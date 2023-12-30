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В Британии раскрыли изначальные планы Израиля по конфликту в Газе

Guardian: Израиль хотел одновременно атаковать ХАМАС и «Хезболлу»

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Армия обороны Израиля

Израиль после начала эскалации палестино-израильского конфликта планировал вести боевые действия одновременно с вооруженным крылом шиитской партии «Хезболла» и палестинским движением ХАМАС, однако США отговорили Израиль от таких намерений. Об этом пишет британская газета Guardian.

«Военный кабинет Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который, как сообщается, первоначально планировал одновременные нападения на ХАМАС и «Хезболлу» после 7 октября, отговорили (от этих действий. – прим. ред.) давлением США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что с тех пор официальная позиция Израиля заключается в том, что уничтожение ХАМАС в секторе Газа является его главным приоритетом.

До этого военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе.

Ранее в США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке.

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