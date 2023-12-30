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В Молдавии заявили, что Санду «затягивает удавку на шее» страны

Молдавский депутат Боля: Санду затягивает удавку на шее государства

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vonderleyen/Twitter

Президент Молдавии Майя Санду «затягивает удавку на шее» страны, планируя референдум по евроинтеграции, необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах государства и его экономическом развитии. Такое мнение выразил депутат от молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василе Боля, его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Майя Санду продолжает затягивать удавку на шее Молдовы… Проведение референдума отвлечет правительство и общество Молдовы от решения других важных проблем и задач. Вместо того, чтобы сосредоточиться на местных проблемах, экономическом развитии и укреплении связей с историческими партнерами, страна будет тратить время и ресурсы на политические споры и разногласия», — заявил Боля.

До этот он сообщал, что в государственном бюджете Молдавии не предусмотрены средства на проведение референдума о евроинтеграции.

Санду заявляла о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

В связи с этим президент Молдавии обратилась к парламенту для организации референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз. Она напомнила, что в рамках своего президентского срока обязалась выполнить миссию по вступлению в ЕС.

Ранее Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине.

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