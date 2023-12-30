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В Сербии начались повторные выборы

В Сербии открылись участки на повторных муниципальных и парламентских выборах

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Shutterstock

В Сербии 30 декабря открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда. Об этом сообщил республиканская избирательная комиссия (РИК), передает РИА Новости.

РИК в связи с получением жалоб на проведение выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии 30 декабря на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи). Повторное голосование будет проводиться с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на муниципальных выборах в Белграде на еще трех местах для голосования.

После закрытия участков участковые комиссии в течение 96 часов предоставят протоколы РИК. После этого в течение еще трех суток комиссия будет принимать жалобы и утверждать предварительные результаты голосов.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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