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В США назвали Маска идеальным вице-президентом

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Маска идеальным вице-президентом

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Patrick Pleul/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что «идеальным» вице-президентом для него мог бы стать американский предприниматель Илон Маск. Соответствующее заявление Рамасвами приводит телеканал Fox News.

«Я ищу людей, которые являются руководителями… идеальным вице-президентом был бы кто-то вроде Илона Маска», — заявил Рамасвами.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США.

В последний год основатель SpaceX и Tesla не раз критиковал политику действующего президента США Джо Байдена, в том числе по украинскому вопросу. Кроме того, Маск называл настоящим руководителем страны человека, который управляет телесуфлером главы Белого дома.

Ранее Маск лишил сотрудников соцсети Х многомиллионных премий и бонусов.

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