В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу об обмене замороженными активами

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости.

Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа «С», — сказал Биричевский.

При этом он назвал бессмысленным делом пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене, в условиях «русофобской кампании на Западе» и на фоне новых санкций.

По словам Биричевского, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден многим иностранцам и они начали задумываться.

В конце декабря стало известно, что США хотят разработать механизм по конфискации замороженных российских активов к 24 февраля. Переговоры об этом, по данным Financial Times, прошли на уровне министров финансов стан «Большой семерки». В Европе сомневаются в том, что инициатива Вашингтона законна, и действуют более осторожно. Однако, как отмечают эксперты, даже использование доходов от замороженных резервов, которое прорабатывают в ЕС, нелегально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле предупредили, что Россия может разорвать отношения с США после конфискации активов.