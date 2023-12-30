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Катар сообщил Израилю о желании ХАМАС возобновить переговоры по заложникам

Walla: Израиль и ХАМАС в скором времени возобновят переговоры по заложникам

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Yousef Masoud/AP

Представители Катара, который является посредником в переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщили свои израильским коллегам, что палестинская группировка «в принципе согласна» возобновить переговоры по заложникам. Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на источники.

«Катарские посредники передали Израилю сообщение, согласно которому ХАМАС «в принципе согласен» вернуться за стол переговоров, чтобы попытаться достичь соглашения об освобождении около 40 заложников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Израиле очень внимательно относятся к посланию Катара и подчеркивают, что в ближайшее время станет ясно, «насколько на самом деле серьезен ХАМАС».

По словам источников издания, переговоры в последние дни были «заморожены».

До этого сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных боевиками радикальной группировки ХАМАС заявил о процессе переговоров по освобождению заложников в Газе.

По словам Нетаньяху, вопросу возвращения заложников способствуют Египет и Катар.

Ранее правительство Израиля обсудило план Египта по урегулированию в секторе Газа.

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