В России оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале решение нового президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС.

По его словам, отныне Аргентина становится важной «точкой сравнения». Решение латиноамериканской страны отказаться от БРИКС сенатор назвал признаком проамериканской модели поведения и отметил, что в современном мире все большее стран не хотят делать однозначный выбор в пользу США.

Парламентарий также выразил мнение, что такая «заявка сколь громкая, столь и рискованная», поскольку Аргентина находится в «катастрофической» экономической ситуации, когда добиться успехов крайне трудно.

Он добавил, что либо Соединенные Штаты должны предоставить Аргентине финансовую помощь, либо избранная президентом Милеем модель потерпит крах «на глазах у всего мира».

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.

Ранее Милей заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС.