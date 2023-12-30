В МИД Аргентины объяснили отказ страны от участия в БРИКС

При отказе от присоединения к БРИКС Аргентина руководствовалась в том числе идеологическими соображениями. Такое разъяснение дала министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщает ТАСС.

На вопрос о приоритете практических или идеологических соображений при принятии решения Мондино ответила: «И то, и то, но в основном практическое».

Поясняя свою мысль, она сказала, что аргентинские власти рассматривают отказ от участия в БРИКС в контексте оптимизации использования времени. «Если участвовать во всех организациях, то когда работать?» — риторически задалась вопросом глава МИД Аргентины.

В политической сфере Аргентина намерена ориентироваться на страны «либеральной демократии», к которым, по словам Мондино, относятся США, Канада, Евросоюз, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. В экономической сфере страна «будет торговать с теми, кто больше платит».

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали отзыв заявки на вступление в БРИКС.

Ранее в Совфеде заявили о риске провала проамериканской политики Аргентины после отказа от БРИКС.