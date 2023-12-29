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Украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО

МИД Украины: Кулеба и Боррель обсудили поставки систем ПВО и снарядов

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Shutterstock

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили поставки Киеву систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщили в украинском МИДе.

С украинской стороны, как указано в публикации, переговоры проводились в бомбоубежище.

«Дмитрий Кулеба поблагодарил Жозепа Борреля за политическую и личную поддержку в 2023 году и очертил два главных оборонных приоритета на следующий год — ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех препятствий для наращивания мощности европейской оборонной промышленности», — сказано в публикации.

Помимо этого стороны обсудили намеченный на 1 февраля 2024 года саммит ЕС, где, как предполагается, будет утверждена программа долгосрочного финансирования Украины Евросоюзом.

29 декабря сообщалось, что на Украине «прохладно» восприняли новый пакет помощи от США.

В этот же день стало известно, что Украина получит от Германии кредит на восстановление энергосектора.

Ранее в Киеве сообщили об отсутствии денег на мобилизацию на Украине.

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