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В СБ ООН пройдет внеочередное заседание по Украине

Постпредство РФ: в полночь 30 декабря в СБ ООН начнется заседание по Украине

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Carlo Allegri/Reuters

Постпредство РФ при Организации объединенных наций (ООН) сообщило, что в полночь 30 декабря в Совете безопасности ООН начнется заседание по Украине. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале дипмиссии.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН, заседание было запрошено «западниками и украинцами».

29 декабря Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Россия нанесла по Украине массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет. Сообщается, что удары были произведены по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям.

По информации Telegram-канала, российские военные использовали не только «Искандеры», но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

Отмечается, что было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

Ранее Россия передала генсеку ООН сведения о преступлениях Украины против мирного населения.

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