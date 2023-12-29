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Лукашенко поручил перекинуть Путину яиц

Лукашенко посетил магазин птицефабрики в РБ и поручил поделиться яйцами с РФ

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Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения магазина Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ «Первый национальный торговый дом» поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Российской Федерацией. Об этом сказано на официальном сайте главы государства.

«А яйца есть?» — спросил Лукашенко, на что гендиректор предприятия Анна Норкус ответила положительно.

После этого Лукашенко заявил, что яйца «надо Путину перекинуть».

Норкус отметила, что 70% продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30% идет на экспорт, из которых 16% приходится на Россию.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что физический экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию в нынешнем году увеличился на 31%.

28 декабря Росстат зафиксировал снижение производства птицы и яиц.

27 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела четыре новых дела о повышении цен на куриные яйца по признакам картельного соглашения.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий.

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