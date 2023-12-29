Захарова обвинила США в разрушении стабильности в мире

Именно Соединенные Штаты разрушили основы международной стабильности и безопасности. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

«Это вопрос не к нам и не к нам уже давно. <...> На международных площадках говорили только об одном: о необходимости сохранения или модернизации, но на понятных правовых основах, глобальной системы стабильности, безопасности и решения этих вопросов», – сказала дипломат, комментируя диалог с США по гарантиям безопасности.

По словам Захаровой, США разрушили действующую систему и отказались обсуждать новую.

До этого Мария Захарова заявила, что западные страны должны решить собственные проблемы расизма и неоколониализма, перед тем как наставлять другие страны.

До этого представитель МИД обвинила Литву и Евросоюз в невыполнении обязательств по транзиту в Россию.

Ранее Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Сербии.