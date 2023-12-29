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Президент Аргентины Милей заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами стран БРИКС

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Agustin Marcarian/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей хочет встретиться с лидерами стран БРИКС. Об этом сообщает La Nación.

«В письмах он выразил президентам желание встретиться с каждым из них», — говорится в сообщении.

29 декабря Милей отклонил приглашение вступить в БРИКС.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков заявил, что Аргентина после отказа от вступления в БРИКС рискует усугубить и без того катастрофическое положение в экономике, при этом решение Милея отказаться от вступления в БРИКС и сближения с РФ и КНР говорит о «проамериканской модели поведения» страны.

26 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о раздумьях Аргентины насчет работы с БРИКС.

Ранее в Кремле рассказали о развитии отношений с Аргентиной.

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