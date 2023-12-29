НАТО отслеживает ситуацию с «ракетой» в воздушном пространстве Польши

НАТО внимательно следит за ситуацией с черным неопознанным летающим объектом (НЛО), который нарушил воздушное пространство Польши. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам руководителя организации, он уже обсудил данный инцидент с польским президентом Анджеем Дудой. В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс полностью солидарен с республикой по этому вопросу.

«НАТО <...> отслеживает ситуацию. <...> НАТО сохраняет бдительность», — добавил генеральный секретарь организации.

29 декабря в небе над восточной частью Польши заметили неопознанный летающий объект, имевший длину от одного до двух метров. Тогда же глава государства Анджей Дуда созвал экстренное совещание, в котором приняли участие представители военного руководства страны.

Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула сообщил, что летательный аппарат покинул воздушное пространство республики. При этом он назвал НЛО российской ракетой, не предоставив никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Ранее на Украине прокомментировали инцидент с НЛО в воздушном пространстве Польши.