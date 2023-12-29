Сайт кандидата Путина подвергся зарубежным DDoS-атакам

Сайт кандидата в президенты России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря штаба Александру Суворову.

Отмечается, что были приняты все необходимые меры. Сейчас сайт работает в штатном режиме.

Предвыборный сайт Путина начал работу днем 29 декабря. Сайт доступен по адресу www.putin2024.ru. Там представлен дневник кампании, биография Путина, опубликована информация о его доверенных лицах, размещены контакты предвыборного штаба, указаны адреса региональных штабов.

Также на сайте можно посмотреть видеоматериалы об основных моментах кампании. Кроме того, там есть раздел о ряде важных достижений России в последние годы.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

28 декабря сообщалось, что общее число доверенных лиц Путина может составить до 600.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки Путина на выборах президента.