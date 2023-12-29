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В Польше заявили о выходе черного НЛО из воздушного пространства страны

Начальник Генштаба Польши Кукул: НЛО покинуло воздушное пространство страны

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Неопознанный летающий объект (НЛО), который 29 декабря нарушил воздушное пространство Польши, покинул территорию страны. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Веслав Кукула, которого процитировал местный портал Rzeczpospolita.

Как сказал представитель армии страны, объект имеет черный цвет и довольно большую длину. При этом, по словам Кукулы, данный летательный аппарат на самом деле является российской ракетой.

До этого польский портал onet.pl со ссылкой на очевидцев сообщил, что в небе над восточной частью государства появился неопознанный летающий объект длиной от одного до двух метров. Тогда же президент республики созвал срочное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Заседание началось в 13:00 (15:00), а его участниками стали сам глава государства и представители военного руководства Польши. По итогам совещания Варшава обвинила в произошедшем Москву, не предоставив никаких доказательств.

В тот же день инцидент с НЛО в воздушном пространстве Польши прокомментировал представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он назвал произошедшее «сигналом для Запада» и призвал зарубежных партнеров принять меры для усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Польше заявили о подготовке к вооруженному противостоянию из-за провала контрнаступления Украины.

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