Израиль планирует переселить значительное число палестинцев из сектора Газа

Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности», — рассказал он.

Он отметил, что на первом этапе на территорию соседнего государства могут быть переселены не менее 100 тысяч человек.

«В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы», — отметил он.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом написала израильская газета Times of Israel со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана. При этом отмечается, что Каир до сих пор ожидает ответов на план по освобождению заложников и прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее в ООН рассказали, что мешает поставкам гумпомощи в сектор Газа.