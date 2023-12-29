Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль планирует переселить значительное число палестинцев из сектора Газа

РИА Новости: Израиль планирует переселить часть палестинцев из сектора Газа

close
100%
Ohad Zwigenberg/AP

Правительство Израиля планирует переселение в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности», — рассказал он.

Он отметил, что на первом этапе на территорию соседнего государства могут быть переселены не менее 100 тысяч человек.

«В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы», — отметил он.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС отвергло трехэтапный план Египта по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом написала израильская газета Times of Israel со ссылкой на главу государственной информационной службы Египта Диаа Рашвана. При этом отмечается, что Каир до сих пор ожидает ответов на план по освобождению заложников и прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее в ООН рассказали, что мешает поставкам гумпомощи в сектор Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами