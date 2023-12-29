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Глава союза староверов раскрыл детали беседы папы Римского с Зеленским

Глава союза староверов: папа Римский призывал Зеленского начать переговоры с РФ

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Reuters

Папа Римский Франциск созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы склонить политика в пользу мирных переговоров, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, передает ТАСС. По его словам, он лично переговорил с понтификом после его разговора с главой Украины.

«Зеленский встречался с Папой в мае в Ватикане, Папа ему сказал не наступать, а идти на переговоры, Зеленский сказал, что будет наступать. Это наступление Папа назвал ошибкой, сказал, что он должен был послушать Папу. И сейчас понтифик призывает срочно выйти на переговорный процесс. Папа просит, как и на встрече в мае, выйти на переговоры с Россией», — пояснил Севастьянов.

Он добавил, что папа Римский видит больше возможностей в диалоге, чем в боевых действиях. Севастьянов подчеркнул, что понтифик готов способствовать переговорам сторон.

«Папа ему [Зеленскому] сказал, что переговоры — это не капитуляции, а нахождение взаимоприемлемой точки зрения», — заключил глава союза староверов, также уточнив, что Франциск предлагал Зеленскому пойти на прекращение огня в Новый год.

Ранее на Украине назвали Зеленского тоталитарным лидером.

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