На Украине не смогли сказать, сколько оружия у населения

Украинские правоохранительные органы могут предоставить только примерные оценки количества вооружений, которое находится в руках населения страны, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В эфире телеканала «Рада» он признал, что речь идет об оценках, основанных на опыте других государств, переживших военный конфликт.

«Сейчас на руках у населения достаточно много оружия, мы не можем подсчитать, сколько его — миллион или два миллиона. Это цифры, которые приводят наши международные партнеры, учитывая опыт других стран, на территории которых велись боевые действия», — пояснил Клименко.

Он добавил, что украинцы должны быть сдать вооружения, когда закончится военное положение. Клименко подчеркнул, что в настоящее время идет разработка законопроекта, который урегулирует этот вопрос.

«Население должно будет сдать это оружие, а те, кто имеет право на его ношение, — легализовать его», — заключил министр.

Ранее в Европе заявили, что помощь Украине частично попадает на черный рынок.