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Дипломат рассказал об увольнениях в Германии за посещение посольства РФ

Дипломат Нечаев: в Германии могут уволить с работы за посещение посольства РФ

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Depositphotos

В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России. Об этом глава дипмиссии Сергей Нечаев рассказал в интервью РИА Новости.

«За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции», — сказал дипломат.

По его словам, в немецкой политике по-прежнему доминируют антироссийские настроение. Любые же попытки отойти от этого консенсуса приводят к разговорам про «обслуживание интересов Кремля».

Тем не менее, у России в Германии остается много друзей, несмотря на русофобию СМИ, считает Нечаев. Хорошие отношения остались благодаря положительному историческому опыту и тому, что Россия никогда не делала ничего плохого Германии.

Так, в мае этого года немецкие правозащитники уличили в русофобии один из крупнейших банков Германии. Это случилось после ограничения банковского обслуживания русскоязычного населения.

Ранее посол РФ в ФРГ прокомментировал решение о закрытии российских генконсульств.

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