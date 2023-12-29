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В МИД РФ оценили решение Казахстана исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций

В МИД одобрили решение Казахстана исключить «Талибан» из запрещенных организаций

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Казахстана об исключении движения «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций поспособствует выведению Афганистана из изоляции и поможет в установлении стабильности в регионе. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат выразила надежду, что данное решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью.

Захарова также допустила, что этот шаг будет способствовать дальнейшей интеграции Афганистана в мировые политические и экономические процессы, а также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения.

До этого официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что власти страны приняли решение исключить движение «Талибан» из списка запрещенных в республике организаций.

Ранее газета The Washington Post писала, что группировка талибов «Техрик-е-Талибан» пытается прийти к власти в Пакистане по афганскому сценарию, ободренная успехом «Талибана» в 2021 году.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее в Казахстане объявили о планах на развитие сил спецопераций.

*   организация запрещена в России
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