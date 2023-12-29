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В России обвинили Запад во вмешательстве в дела Сербии

Захарова: Сербия справится с попытками Запада спровоцировать внутренний кризис

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Darko Vojinovic/AP

В отношении Сербии наблюдаются элементы вмешательства во внутренние дела со стороны Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, в Москве верят в способность сербов преодолеть подобный натиск.

«Очень важно, что вот как раз у Сербии, у сербского народа этот иммунитет есть. Это большое испытание, это большой путь противодействия тому натиску, с которым Сербия сейчас со стороны Запада пытается справиться, но я в них верю. <...> Я уверена, что, какой бы сценарий ни был уготовлен Западом, сербскому народу есть что ответить», — отметила Захарова.

Она добавила, что сербская сторона помнит историю своего государства, в том числе события 20 века. Захарова подчеркнула, что иммунитет сербов не получится «сломать».

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией». На 29 декабря активисты анонсировали 24-часовой митинг с перекрытием главных городских трасс.

Ранее в Сербии заподозрили Германию в причастности к протестам в Белграде.

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