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В Молдавии заявили, что Байден покровительствует Санду

Экс-президент Молдавии Додон: Санду находится под покровительством Байдена

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент Молдавии Майя Санду стремится провести президентские выборы в стране, которые пройдут в октябре 2024 года, до выборов главы государства в США, поскольку ей покровительствует администрация нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Майя Санду торопится провести голосование, во-первых, до наступления холодов и до начала нового отопительного сезона, а во-вторых, до выборов в США, так как ей покровительствует нынешняя администрация президента Соединенных Штатов Америки. Все понимают, что Санду играет в интересах «соросят» и глобалистов», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что молдавская оппозиция готова выдвинуть единого кандидата против Майи Санду на выборах. Как сообщил Додон, он уже начал вести переговоры на эту тему «с лидерами некоторых партий».

До этого сообщалось, что власти Молдавии могут совместить президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в Гагаузии считают референдум Молдавии по вступлению в ЕС пиар-кампанией Санду.

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