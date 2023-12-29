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Предвыборный сайт Путина начал работу

Сайт кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу

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Александр Казаков/РИА Новости

Запущен предвыборный сайт президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его избирательный штаб.

Сайт доступен по адресу www.putin2024.ru. Там представлен дневник кампании, биография Путина, опубликована информация о его доверенных лицах, размещены контакты предвыборного штаба, указаны адреса региональных штабов.

Также на сайте можно посмотреть видеоматериалы об основных моментах кампании. Кроме того, там есть раздел о ряде важных достижений России в последние годы.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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Выборы президента России 2024
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