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Илона Маска призвали баллотироваться в президенты США

Депутат Госдумы Шеремет предложил Илону Маску пойти в президенты США

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, у бизнесмена существует «исторический шанс».

«Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», — пояснил Шеремет.

Он добавил, что считает американского бизнесмена вполне здравомыслящим политиком. Шеремет подчеркнул, что Маск может получить поддержку граждан США и найти отклик в мировом сообществе.

В последний год основатель SpaceX и Tesla не раз критиковал политику действующего президента США Джо Байдена, в том числе по украинскому вопросу. Кроме того, Маск называл настоящим руководителем страны человека, который управляет телесуфлером главы Белого дома.

Ранее в США рассказали, к чему может привести вражда Маска с Байденом.

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