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В ЦИК заявили о влиянии успеха президентской кампании на силу России

Памфилова: чем успешнее пройдет президентская кампания, тем Россия будет сильнее

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что уровень силы России зависит от успеха президентской кампании в стране. Ее словам на заседании комиссии передает ТАСС.

«Желаю успеха всем претендентам на должность президента, потому что это очень важно. Чем успешнее пройдет кампания для всех нас, тем сильнее мы будем. Каждый кандидат может действительно внести очень большую пользу и, скажем, в работе с избирателями, донося свои программы и вообще в легитимность выборов», — сказала Памфилова.

28 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на пост главы государства.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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