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Бьюти-блогеру Русских разрешили начать сбор подписей для регистрации на выборах

ЦИК разрешил бьюти-блогеру Русских начать сбор подписей для выборов президента

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radarusskikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения бьюти-блогера Рады Русских на президентских выборах. Центризбирком разрешил ей открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах, сообщает ТАСС.

До этого бьюти-блогер, зоозащитница и предпринимательница из Екатеринбурга Рада Русских подала документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Она собрала свыше 500 подписей для самовыдвижения.

В беседе с «Газетой.Ru» Русских заявляла, что будет использовать магию для своей избирательной кампании.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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Выборы президента России 2024
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