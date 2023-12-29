В России прорабатывают либерализацию визового режима с дружественными странами

Правительство России прорабатывает вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными cтранами. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

При этом он заявили, что российские власти стараются прежде всего создать все условия, чтобы РФ посещало как можно больше туристов. Россия обладает огромным потенциалом для развития туристической сферы — все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления, отметил Чернышенко.

Он обратил внимание, что по итогам стратегической сессии по вопросам развития туротрасли под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных государств для продвижения сотрудничества — Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие.

Как указал вице-премьер, по итогам 11 месяцев 2023 года в Российской Федерации побывали около 7,7 млн иностранных граждан, в основном это туристы из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Белоруссии и Азербайджана. Со следующего года будет запущена программа по продвижению российского туристического бренда за рубежом, добавил он.

До этого сообщалось, что в России могут начать выдавать визы иностранным инвесторам на три года.

Ранее ряд европейцев лишили льгот при оформлении российских виз.