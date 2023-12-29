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Посол США в Киеве призвала Вашингтон возобновить финансирование Украины

Посол США в Киеве Бринк: Украина нуждается в финансировании Запада

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U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посол США в Киеве призвала Вашингтон возобновить выделение финансовых средств Украине, чтобы страна «продолжала бороться за свободу». Об этом дипломат заявила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украине нужно финансирование сейчас, чтобы продолжать бороться за свободу», — заявила Бринк.

Свое заявление дипломат сделала на фоне нанесения ВС РФ массированного смешанного удара по территории Украины с применением дронов и ракет.

Пентагон ранее предупреждал, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

До этого зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый военный американский пакет помощи Украине на $250 млн не позволит изменить ситуацию на фронте.

Подобного мнения придерживается советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, руководство ежедневно тратит на ведение боевых действий порядка $100 млн. Таким образом, $250 млн хватит Украине всего на два-три дня.

Власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет.

Ранее СМИ сообщили о поражениях украинской армии по всей линии фронта.

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