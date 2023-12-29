В Китае отреагировали на встречу по «формуле Зеленского»

Пекин продолжит участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, сообщает РИА Новости.

При этом дипломат не стала давать комментарий по вопросу об участии китайской стороны в переговорах по «формуле Зеленского», о которой ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Мао Нин лишь отметила, что позиция Пекина по урегулированию конфликта на Украине не изменилась.

«Мы всегда были привержены тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса. Мы также продолжим своими способами стимулировать проведение переговоров, чтобы способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса», — сказала Мао Нин.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что несколько дней назад прошла секретная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в приняли участие западные страны и несколько представителей глобального Юга.

До этого в США заявили о том, что Украине необходимо пойти на переговоры с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Москвой.