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Посол Армении выразила надежду на упрочение отношений с США

Посол Армении Макунц: надеемся на более прочное партнерство с США в 2024 году

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Shutterstock

Посол Армении в Вашингтоне Лилит Макунц выразила надежду на укрепление отношений республики с США в наступающем году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеемся на более прочное армянско-американское партнерство в 2024 году», — отметила Макунц по итогам праздничного приема у госсекретаря США Энтони Блинкена в честь глав дипломатических миссий,

Она назвала прием, организованный Блинкеном и его супругой госпожой Эван Райан, теплом.

Накануне в Баку заявили, что ожидают от Вашингтона позитивных шагов в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов. По его словам, в октябре отношения с США можно было расценивать «как напряженные». Глава ведомства обратил внимание, что это не было инициативой властей республики, а являлось следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа. Байрамов отметил, что в Вашингтоне предприняли шаги, направленные на стабилизацию двухсторонних отношений.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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