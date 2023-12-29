Политолог допустил мобилизацию резервистов в Финляндии

На территории Финляндии в скором времени появятся 15 полноценных военных баз НАТО и возможна мобилизация резервистов. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил финский политолог Йохан Бекман. Он допустил, что президент страны Саули Ниинистё готовит страну к возможной провокации России.

«То есть, президент Ниинистё именно сейчас хочет провоцировать конфликты с Россией. Недавно у нас финский эксперт и пропагандист НАТО Чарли Салоньюс-Пастернак сказал, что в Финляндии будет через год массовая мобилизация резервистов. И президент поддерживал его», — рассказал политолог.

Он напомнил, что у финского народа, как и с вопросом вступления в НАТО, никто ничего не спрашивал.

18 декабря стало известно, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Документ позволяет американским военным получить доступ к 15 военным базам на финской территории. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД республики Элина Валтонен.

Ожидается, что американский военный контингент расположится в том числе на острове Руссаре. По словам аналитиков, оттуда удобно контролировать вход в Финский залив. Эксперты не исключают, что одна из целей США — «запереть» российский флот.

Ранее в Финляндии заявили о начале новой «холодной войны».