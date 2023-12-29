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Большинство россиян доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

По данным ФОМ, деятельность президента положительно оценивают 80% россиян.

При этом 12% россиян не доверяют Путину, недовольны работой президента 9% респондентов.

Опрос фонда проходил с 22 по 24 декабря. В нем участвовали 1500 респондентов в 53 субъектах РФ. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

До этого генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин рассказала, что сегодня у жителей России нет запроса на политические эксперименты, они хотят стабильности и развития.

Она добавила, что решение Путина баллотироваться на пост президента поддержали люди из самых разных сфер. По мнению россиян, Путин сегодня — самый надежный политик, которому доверяет подавляющее большинство.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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