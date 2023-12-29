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Вена стала создавать препятствия в выдаче виз россиянам

Постпред в Вене Ульянов: политика Австрии в отношении России испортилась

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Depositphotos

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политика Австрии в отношении России испортилась. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ульянова, Вена создает препятствия в выдаче въездных виз россиянам. Таким образом австрийцы пошли по американскому пути.

«Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы едут на заседания различных органов ООН», — пояснил дипломат.

При этом он добавил, что массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается, а австрийцы отличаются радушием и гостеприимством.

До этого Ульянов заявлял, что страны Евросоюза идут на поводу у США, в том числе в вопросах безопасности. Он также говорил, что дальнейшие ошибки Евросоюза могут привести к росту недовольства в объединении.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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