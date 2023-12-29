В Израиле назвали Иран «империей зла»

Иран является «империей зла», поскольку поддерживает и финансирует многочисленные прокси на Ближнем Востоке, включая палестинское движение ХАМАС, а также военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию «Хезболлах». Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в статье, опубликованной американской газетой Wall Street Journal.

«ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена на территории РФ) при поддержке Ирана 7 октября убили 1200 израильтян, что привело к полномасштабной войне в секторе Газа. С тех пор «Хезболла», также поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет по населенным пунктам на севере Израиля, рискуя вызвать региональный пожар. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене атакуют и захватывают суда в Суэцком канале», — пишет Беннет.

По его словам, в этом «есть закономерность», поскольку «Иранский режим находится в центре большинства проблем Ближнего Востока».

Бывший премьер подчеркнул, что «империя зла Ирана должна быть свергнута».

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных боевиками радикальной группировки ХАМАС заявил о переговорах по освобождению заложников в Газе.

Ранее Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии.