Власти продолжат работать над гарантиями прав граждан-банкротов

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям продолжит работать над гарантиями прав граждан в ходе процедуры банкротства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Сергея Гаврилова.

«На это направлен законопроект, дающий преимущество покупки при реализации имущества лицам, являющимся с должником сособственниками такого имущества. Цена доли должника в праве общей совместной собственности будет определяться на основе рыночной стоимости», — пояснил Гаврилов.

Он добавил, что такой подход представляется справедливым и не допускающим нарушения прав и законных интересов граждан.

До этого земельный юрист, инвестор и основатель юридического центра «10 Соток» Юлия Толстихина рассказала, что для защиты своих будущих сделок по покупке земли и деньги важно обратить внимание на «красные флаги».

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