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В Совфеде назвали путь к миру и благополучию европейцев

Косачев: путь к миру и благополучию европейцев лежит через поражение Украины

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что путь к миру и благополучию европейцев лежит через поражение Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Косачева, поражение Украины будет означать возвращение к диалогу в сфере стратегической безопасности и архитектуры безопасности после осознания невозможности победить Россию, а также снижение цен на газ, свет, продовольствие, бензин.

Он добавил, что после поражения Украины европейские компании вернутся на российский рынок. Поток беженцев и, соответственно, нагрузка на социальную систему в Европе снизятся.

«Эта крайне неудобная для западных политиков правда постепенно будет пробиваться в умы европейцев, и нам нужно активнее говорить об этом, что называется, на пальцах», — добавил Косачев.

До этого Косачев предупреждал о возможных провокациях со стороны стран Балтии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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