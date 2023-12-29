Казахстан исключил «Талибан»** из списка запрещенных организаций

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил в интервью агентству Казинформ, что власти страны приняли решение исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных в республике организаций.

По словам Смадиярова, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации.

«В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал дипломат.

В ноябре сообщалось, что на одном из мероприятий в Центральной мечети немецкого Кёльна выступил высокопоставленный представитель и бывший министр здравоохранения правительства «Талибана» Абдул Бари Омар.

До этого газета The Washington Post писала, что группировка талибов «Техрик-е-Талибан» пытается прийти к власти в Пакистане по афганскому сценарию, ободренная успехом «Талибана» в 2021 году.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

В Казахстане объявили о планах на развитие сил спецопераций.