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Запрет на участие Трампа в праймериз республиканцев в штате Мэн могут отменить

Трампа могут допустить до праймериз республиканцев в штате Мэн

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Patrick Semansky/AP

Бывшего президента США Дональда Трампа могут допустить до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн. Об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) написал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Он назвал решение не допускать Трампа до праймериз в Мэне безрассудным, принятым по политическим мотивам.

«Решение секретаря штата Мэн отстранить Трампа от участия в выборах является безрассудным и обусловлено принципом партийной принадлежности. Уверен, что Верховный суд США его отменит», — подчеркнул Джонсон.

До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата Мэн, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции, заявил, что Трампа не допустят до праймериз республиканцев.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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