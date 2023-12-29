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В Совфеде сочли «болезненным зудом» стремление генерала НАТО противостоять РФ

Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом

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РИА «Новости»

«Болезненный зуд» военачальников малых стран Европы становится «поветрием». Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, делая отсылку к словам главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией.

«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же», — написал он, подразумевая призыв Вийнена к подготовке к конфликту.

Сенатор обратил внимание, что «создается ощущение», что чем меньше государство и чем слабее его политический вес, тем активнее руководители страны «рвутся в бой».

Он подчеркнул, что «зудящие» осознают: не им решать, вступать в войну с РФ или нет, на то существуют «совсем другие страны».

По словам Пушкова, в Европе знают, что Россия им в действительности не угрожает, но тем не менее они выступают с провокационными призывами в целях обращения на себя внимания с принятием угрожающего вида, «который никого не пугает».

28 декабря в Нидерландах призвали усиливать армию на случай войны с Россией.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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