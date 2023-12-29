Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде объяснили причину решения Зеленского ужесточить мобилизацию

Депутат Рады Дубинский: Киев пойдет на тотальную мобилизацию ради помощи Запада

close
100%
Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Киев пойдет на тотальную мобилизацию ради возобновления помощи стран Запада под гарантии новых контрнаступлений. Об этом в своем Telegram-канале написал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров», — полагает украинский нардеп.

Он считает, что голосование по проекту запланировано одновременно с саммитом Евросоюза и во время очередного раунда переговоров в конгрессе Соединенных штатов. Дубинский также написал, что Киев пытается идти ва-банк, вместе с тем преследуя цель уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Этого не дают сделать США», — утверждает он.

По мнению заключенного депутата, выполнить представленный план совершенно невозможно.

До этого заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что силовые методы мобилизации на Украине могут привести к демотивации граждан.

Ранее на Украине пообещали доработать вызвавший споры законопроект о мобилизации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами