Киев пойдет на тотальную мобилизацию ради возобновления помощи стран Запада под гарантии новых контрнаступлений. Об этом в своем Telegram-канале написал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров», — полагает украинский нардеп.

Он считает, что голосование по проекту запланировано одновременно с саммитом Евросоюза и во время очередного раунда переговоров в конгрессе Соединенных штатов. Дубинский также написал, что Киев пытается идти ва-банк, вместе с тем преследуя цель уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Этого не дают сделать США», — утверждает он.

По мнению заключенного депутата, выполнить представленный план совершенно невозможно.

До этого заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что силовые методы мобилизации на Украине могут привести к демотивации граждан.

Ранее на Украине пообещали доработать вызвавший споры законопроект о мобилизации.