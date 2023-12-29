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США не могут дать Украине замороженные активы РФ без согласия стран ЕС

WP: США не смогут дать Украине замороженные активы РФ без согласия стран ЕС

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Global Look Press

Белый дом не сможет применить схему использования замороженных активов России для того, чтобы помочь Украине, если не будет иметь согласия европейских стран. Об этом написал колумнист Washington Post Джош Рогин.

«Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро», — написал Рогин.

Ранее сообщалось, что на Украине «прохладно» поблагодарили Соединенные Штаты за отправку пакета помощи на сумму $250 млн. По мнению зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый пакет американской поддержки не поможет Киеву поменять ситуацию на поле боя в свою пользу.

До этого в кабмине Германии заявили, что Евросоюз может финансировать Украину без согласия на то Венгрии. По словам представителя кабмина Германии, в следующем году ФРГ будет пытаться организовать финансовую поддержку для Украины в составе так называемой группы ЕС-26, то есть без Венгрии.

Ранее в Европе усомнились в идее США изъять активы РФ на $300 млрд.

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