Губернатор Техаса обрушился на Байдена с обвинениями

Президента Джо Байдена обвинили в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами. Об этом заявил губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот в своих социальных сетях.

«Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее», — пишет Эббот.

Этими словами техасский губернатор прокомментировал заявление американского минюста о том, что ведомство подаст против правительства штата иск. Минюст угрожает сделать это в том случае, если Техас применит закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы.

Эббот утверждает, что никогда не сталкивался с подобной «враждебностью к закону и порядку в США».

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Лорел Ли сравнила сотрудников пограничного патруля при Джо Байдене с туристическими агентами на фоне пограничной политики Белого Дома.

Ранее в США раскрыли, что стало угрозой для переизбрания Байдена.