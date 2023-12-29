На Украине «прохладно» восприняли новый пакет помощи от США

На Украине «прохладно» поблагодарили Соединенные Штаты за отправку пакета помощи на сумму $250 млн. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на слова зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

«Этот небольшой пакет помощи является для нас доказательством, что у США есть трудности с поддержкой Украины», — заявил парламентарий.

По его мнению, новый пакет американской поддержки не поможет Киеву поменять ситуацию на поле боя в свою пользу.

Ранее в кабмине Германии заявили, что Евросоюз может финансировать Украину без согласия на то Венгрии. По словам представителя кабмина Германии, в следующем году ФРГ будет пытаться организовать финансовую поддержку для Украины в составе так называемой группы ЕС-26, то есть без Венгрии.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. Отмечается, что Шмыгаль предложил встретиться в январе, не дожидаясь встречи, которая по плану должна состояться в феврале следующего года.

Ранее в Европе усомнились в идее США изъять активы РФ на $300 млрд.