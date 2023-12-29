Власти Аргентины отвергли пересмотр соглашений с Россией

Новые власти Аргентины не будут пересматривать соглашения с Россией. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, который окружал пришествие во власть команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены — на США, Израиль, Запад в целом», — сообщил Феоктистов.

Российский дипломат добавил, что провел полуторачасовую встречу с главой МИД Аргентины Дианой Мондино в посольстве, в ходе которой стороны подтвердили, что у властей Аргентины «сохраняется особое отношение» к России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с БРИКС, но интерес стран Латинской Америки к объединению очень серьезный.

Ранее Лавров рассказал, к чему привело внедрение альтернативной платежной системы в БРИКС и ШОС.