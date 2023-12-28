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В ХАМАС прокомментировали слова Лаврова об устранении несправедливости для палестинцев

В ХАМАС оценили слова Лаврова об устранении несправедливости для палестинцев

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член руководства радикального палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы. Его слова приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

«Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — заявил Хамдан.

До этого член руководства группировки палестинской ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение считает страны, которые намерены присоединиться к создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судов в Красном море, пособниками преступлений против палестинского народа. Также Хамдан заявил, что в ХАМАС не намерены вести переговоры с Израилем и отпускать заложников до тех пор, пока ЦАХАЛ не прекратит боевые действия в секторе Газа.

Ранее в США обвинили Нетаньяху в аморальных шагах в Газе.

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