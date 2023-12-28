Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее посоветовали России приложить усилия для регуляции отношений

В МИД Южной Кореи порекомендовали РФ приложить усилия для регуляции отношений

close
100%
Depositphotos

Чиновник из министерства иностранных дел Южной Кореи порекомендовал Москве приложить усилия для регуляции отношений с Сеулом. Соответствующее заявление он сделал после введения новых экспортных ограничений в отношении РФ и реакции российских дипломатов, передает агентство Yonhap.

«Регулирование отношений между Южной Кореей и Россией требует усилий не только с нашей стороны, но и со стороны России», — сказал чиновник из МИД Южной Кореи.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за введенных в отношении РФ санкций.

До этого стало известно, что Южная Корея запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более двух литров. Под него попадает большинство популярных версий корейских кроссоверов, таких как Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, которые составляли большой объем параллельного импорта. По предварительным данным, нововведения начнут действовать в середине января.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами