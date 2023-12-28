В Южной Корее посоветовали России приложить усилия для регуляции отношений

Чиновник из министерства иностранных дел Южной Кореи порекомендовал Москве приложить усилия для регуляции отношений с Сеулом. Соответствующее заявление он сделал после введения новых экспортных ограничений в отношении РФ и реакции российских дипломатов, передает агентство Yonhap.

«Регулирование отношений между Южной Кореей и Россией требует усилий не только с нашей стороны, но и со стороны России», — сказал чиновник из МИД Южной Кореи.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за введенных в отношении РФ санкций.

До этого стало известно, что Южная Корея запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более двух литров. Под него попадает большинство популярных версий корейских кроссоверов, таких как Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, которые составляли большой объем параллельного импорта. По предварительным данным, нововведения начнут действовать в середине января.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.